Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, afetzedeler geçici kimlik kartlarını e-Devlet üzerinden temin edilecek.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, depremzedeler geçici kimlik kartlarını e-Devlet üzerinden temin edilecek. Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine imkan sağlandı. Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlar yararlanabilecek.
KENDİSİ VE VELİ/VASİSİ OLDUKLARI KİŞİLERİN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİNİ ALABİLİYOR
Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da
diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşları, kendisi, veli ya da vasisi
olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu olarak alabiliyor.
E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı
alınıncaya kadar geçerli olacak.
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