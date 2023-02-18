Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:41

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 11:46

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, depremzedeler geçici kimlik kartlarını e-Devlet üzerinden temin edilecek. Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine imkan sağlandı. Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlar yararlanabilecek.

KENDİSİ VE VELİ/VASİSİ OLDUKLARI KİŞİLERİN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİNİ ALABİLİYOR

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşları, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu olarak alabiliyor. E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

