E-devlet'te Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-devlet üzerinden başlatıldığını bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:14
E-devlet'te Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya ederken çok sayıda yurttaş evsiz kaldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde konutu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-devlet üzerinden başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Yurttaşların başvurularını, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-yardim-odeme-basvurusu" sitesi üzerinden yapması gerektiği belirtilirken, konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarına ise, "https://aydes.gov.tr/vatandasBasvuruSSS" adresi üzerinden erişilebileceği aktarıldı. 



afad Kahramanmaraş depremi depremzede barınma E-devlet

İlgili Haberler

Altılı Masa kurmayları: Genel başkanlar yarın yalnızca depremi konuşacak

Altılı Masa kurmayları: Genel başkanlar yarın yalnızca depremi konuşacak
Depremde evleri hasar gören aile: Devletten hiç yardım gelmedi

Depremde evleri hasar gören aile: Devletten hiç yardım gelmedi
Depremde Arsuz Otel de enkaza döndü

Depremde Arsuz Otel de enkaza döndü

En Çok Okunan Haberler