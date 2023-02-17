E-devlet'te Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:14

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 18:14

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya ederken çok sayıda yurttaş evsiz kaldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde konutu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-devlet üzerinden başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Yurttaşların başvurularını, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-yardim-odeme-basvurusu" sitesi üzerinden yapması gerektiği belirtilirken, konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarına ise, "https://aydes.gov.tr/vatandasBasvuruSSS" adresi üzerinden erişilebileceği aktarıldı.



