Affınız kadınları öldürüyor: ‘Kadınların çığlığını duyan sözleşmeydi’

Türkiye’de kadınların yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olmamıza karşın 21 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla çekilme kararı alındı. Bu sürede yüzlerce kadın öldürüldü.

Bir gecede feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin 11’inci yılında kadınlar, sözleşmeden vazgeçmediklerine vurgu yaptı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Resmi Gazete’ye düşen bir kararla uyandık: Kadın cinayeti faili Ali Kapu, cumhurbaşkanı kararıyla affedildi. Kamu vicdanını derinden sarsan bu karar, yalnızca bir infaz indirimi değil, bir sistemin kadınları nasıl görmezden geldiğinin de simgesi oldu. Üstelik yine son 24 saatte iki kadın cinayeti işlendi” dedi.

Güllü, “Kadınların çığlığını duyan bu sözleşmeden çekilerek değil, tam tersine uygulayarak kadınların yaşamını güvence altına alabiliriz. Bugün bir kez daha sesleniyoruz: Affınız adaleti öldürür” ifadelerini kullandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre sözleşmeden çıkılmasından bu yana en az 1325 kadın öldürüldü, 1008 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.