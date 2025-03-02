Afgan işçi davasında yazılı reddi hâkim talebi dilekçesi verildi: Adil yargılama yapılmıyor

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın beşinci duruşması 19 Şubat tarihinde görüldü. Nourtani’nin ailesinin avukatı reddi hâkim talebinde bulundu.

Nourtani’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker davanın adil yürütülmediği gerekçesiyle duruşma sırasında reddi hâkim talebinde bulundu. Talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Şeker, bunun üzerine Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gönderdiği bir dilekçeyle yazılı olarak reddi hâkim talebinde bulundu. Dava kapsamındaki duruşmalar sürecinde mahkeme heyeti tarafından beyanlarının mahkeme tutanağına yanlış geçirildiğini öne süren Şeker, bu kapsamda SEGBİS kaydı alınması taleplerinin de reddedildiğini söyledi. Dilekçede, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin yargılamayı taraflı ve hukuka aykırı şekilde yaptığı ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle yazılı ret isteminin kabul edilmesi talep edildi.

‘TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI’

Dilekçede, “Duruşma salonunda yargılama gerçekleştiği esnada, adil yargılamayı ihlal edecek şekildeki tarafsızlık ilkesine aykırı hareketlerinden, hukuki bilgi ile müktesebattan yoksun bulunmalarından mütevellit duruşmayı yönetecek kabiliyete haiz olmamalarından, gergin geçen ve yüksek güvenlik önlemleriyle yürütülen her duruşmada kontrolü sağlayamamalarından, psikolojik olarak avukat-hâkim arasında sözlü, ayrıca davranışsal boyutta da husumete sebebiyet verecek hal ve hareketlerinden ötürü, yazılı olarak ret istemimizi sunar, kabulüne karar verilmesini talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.