Afgan uyruklu kişinin zorla imza attırılıp şiddet uygulanarak ülkesine gönderildiği iddia edildi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:32

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:32

İstanbul Havalimanı’nda sınır dışı edilen Afgan uyruklu Z.M'nin avukatı Ayşenur Ulusoy, “Geçen hafta Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’ne alınan Afgan bir müvekkilimiz vardı. Müvekkilimiz görgü tanığı olduğu bir olay hakkında bilgi veren sıfatıyla kollukta kayıtlara geçiyor. Haliyle adli makamlar şahsın kimliğini Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildiriyor. Müvekkilimiz Z.M. Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’ne sevk ediliyor ve Göç İdaresi Müdürlüğünce hakkında sınır dışı kararı alındı.

Biz Z.M’nin yaşını 16 olarak biliyoruz. Normal şartlarda 16 yaşındaki bir çocuk için prosedür bu şekilde işlemez. Ancak bu kararı alabilmek için kollukta yaş tespiti yapılıyor ve Z.M’nin 18 yaşın üzerinde olduğuna kanaat getirilerek Geri Gönderme Merkezi’ne sevki yapılıyor ve klasik prosedürü uyguluyorlar. Bu yaş tespit kararının usulüne uygunluğu ise bizce tartışmalı" dedi.

DAVA AÇMIŞTIK

Ulusoy, "Z.M Geri Gönderme Merkezi’nde birkaç gün tutuluyor ve biz bu süreçte sınır dışı kararının kaldırılmasına ilişkin davayı açtık. Müvekkilimiz, bize ulaştığında ‘Biz şu an geri gönderilmek üzere havaalanına doğru yola çıktık’ dedi. Açtığımız dava diğer davalardan farklı olarak yürütmeyi durdurma etkisi yapıyor, yani idare mahkemesinin nihai kararı beklenmek zorunda. Mahkemeden bir karar çıkmadan yabancının sınır dışı edilmesi usulen mümkün değil. Bu dava gidişini normalde önlerdi” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET İDDİASI

Avukat Ulusoy sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Müvekkilimiz bize ses kaydı ve görüntülerle ‘Biz burada şiddet gördük ve ben bu imzayı atmak istemiyor olmama rağmen benden gönüllü gitmek istiyormuşum gibi zorla imza aldılar’ mesajını iletti. Ne yaşandığını biz de çok iyi bilmiyoruz. Ancak herkesçe bilinen bir gerçek var ki hiçbir Afgan uyruklu yabancı böyle bir dönemde kendi rızasıyla bu şartlar altındaki Afganistan’a dönmek istemez. Yani bahsedilen rızanın gerçekçi olmadığı aşikar. Burada vurgulanması gereken en önemli nokta imzaların rıza dışı alınması ve şiddet vakası. Bu bizi biraz endişelendiriyor”