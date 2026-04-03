Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Afganistan’ın Hindukuş bölgesinde meydana gelen deprem, başkent Kabil’de can kaybına neden oldu. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), söz konusu depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu ve 177 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman yaptığı açıklamada, "Depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Kabil’in Gosfandara bölgesindeki ailenin cansız bedenleri adli tıp birimine nakledildi" ifadelerini kullandı. Zaman, ayrıca 2 yaşında bir çocuğun deprem sırasında yaralandığını ve bölgedeki bir çocuk hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

PAKİSTAN, 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANDIĞINI BİLDİRMİŞTİ

Pakistan Meteoroloji Dairesi Ulusal Sismik İzleme Merkezi (NSMC) de Hindukuş bölgesinde yerel saat ile 21.13’te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti. Şiddetli sarsıntıların başkent İslamabad, Pencap ve Khyber Pakhtunkhwa eyaletleri de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedildiği, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedilmişti.