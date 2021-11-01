Afganistan'da, müzik var diye düğün kana bulandı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Afganistan hükümeti, önceki gün ülkenin doğusunda kendilerini Taliban mensubu olarak tanıtan kişilerin müzik çalındığı gerekçesiyle bir düğüne saldırarak en az üç kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Üç saldırgandan ikisinin tutuklandığını açıklayan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırganların Taliban mensubu oldukları iddiasını yalanladı. Kurbanlardan birinin yakını saldırıyı gerçekleştirenlerin Taliban mensupları olduğunu söyledi.

AHUNDZADE İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Bu arada Taliban’ın dini ve siyasi lideri Molla Hibetullah Ahundzade ilk kez kamuoyu önüne çıktı. AFP’nin haberine göre Taliban yetkilileri, Ahundzade’nin önceki gün Darul Ulum Hekime medresesini ziyaret edip “cesur askerleri ve öğrencileriyle” görüştüğünü açıkladı.