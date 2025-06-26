Afiş astığı için görevinden uzaklaştırılan lise müdür yardımcısı, ikinci kez davayı kazandı: Görevine iade edilecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde okulda afiş astığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan Fındıklı TOBB İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Bahar Aslan, Eğitim-İş Sendikası’nın açtığı davayı ikinci kez kazandı.

İlk açılan davada mahkemenin, Aslan’ın görevine iadesine karar vermesine rağmen Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yargı kararını uygulamaması üzerine, Eğitim-İş Sendikası ikinci kez dava açtı.

Rize İdare Mahkemesi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yargı kararını uygulamadığını belirterek, Aslan’ın eski görevine iade edilmesine hükmetti.

"MAHKEME 'KARARI UYGULA' DEDİ''

Davaya yönelik açıklama yapan Eğitim İş Sendikasının Rize Şube Başkanı Hamza Kutay, "İlk mahkeme kararını uygulamayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne karşı açtığımız ikinci davayı da kazandık. Mahkeme açık şekilde ‘kararı uygula’ dedi. Yönetmeliğe rağmen eski okuluna gönderilmeyen Bahar Aslan için ikinci kez ‘haksızlık yapıldı’ denildi. Bu mücadele bitmedi, uğratıldığımız zararın da hesabını yargı önünde soracağız. Haksız ve kasıtlı soruşturmalara karşı mücadelemiz sürecek. Rize’de olduğu kadar tüm Türkiye’de hukuksuzluklara karşı durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"MAHKEME: İADE EDİLMELİ"

Rize İdare Mahkemesi, karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"İptal kararlarının doğal sonucu olarak davacının eski görev yerine iadesi gerekir. İlgili okulda müdür başyardımcılığı normunun kaldırılması gerekçe gösterilerek yargı kararının uygulanmaması, kararın yanlış uygulanmasına yol açmıştır. Davacı, görev yaptığı okulda sanki hiç görevden alınmamış gibi sürece devam etmeli, yöneticilik süresi burada tamamlanmalıdır.”

Mahkeme, ayrıca kurumun bu süreçte yaptığı işlemlerin iptal kararlarıyla bağdaşmadığını, yönetmeliğin 39. maddesi gereği davacının talebi dışında başka bir kuruma görevlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bahar Aslan hakkında, 2023 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde okulda afiş astığı gerekçesiyle idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. İlk açılan davada mahkeme, Aslan’ın görevine iadesine karar vermiş ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kararı uygulamamıştı.