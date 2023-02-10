AFP foto muhabiri depremdeki yürek yakan fotoğrafı anlattı: 'Çek, çek, çocuğumun resmini çek' dedi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:56

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:42

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 depremin yarattığı büyük yıkımda, enkaz altında yaşamını yitiren kızının elini tutan Mesut Hançer'in fotoğrafı gündem oldu. Fotoğrafı çeken AFP fotomuhabiri Adem Altan, fotoğrafın çekilme anını NTV'ye anlattı. Altan acılı babanın kendisine, 'Çek, çek, çocuğumun resmini çek' dediğini aktardı.

Altan şunları söyledi:

"Orada oturuyordu. Etrafında da diğer insanlar yakınlarını kurtarmaya çalışıyordu. Fotoğraf çeke çeke ilerliyordum. Niye oturuyor diye baktım, biraz dikkat edince birinin elini tuttuğunu gördüm. Birkaç fotoğraf çektim, sonra bana seslendi; 'Çek, çek, çocuğumun resmini çek'. Sonra elini bıraktı, bana gösterdi çocuğum burada yatıyor der gibi. Kızının ismini sordum. 'Kızım Irmak' dedi. Daha fazla da konuşamadı çünkü gerçekten büyük bir acı vardı orada.

'HİÇ BU FOTOĞRAFI ÇEKMEMİŞ OLSAYDIK'

Oradan ayrılmadı. Ben fotoğrafı çekerken çok üzüldüm, gözlerim doldu ama işimizi de yapmak zorundaydık. Çok acı bir tabloydu gerçekten. Hiç bu fotoğrafı çekmemiş olsaydık keşke."