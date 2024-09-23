Afyon Kalesi'nde mahsur kalan çift kurtarıldı

Afyonkarahisar'da kalede mahsur kalan turist çift kurtarıldı.

Afyon Kalesi'nde mahsur kalan çift kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, kente turist olarak gelen çiftin Afyon Kalesi teleferik inşaatı tarafındaki dik toprak yoldan tırmanarak çıkış yaptıkları yerden aşağıya inemedikleri için mahsur kaldığı bilgisini aldı.

Olay yerine bir araç ve 6 personel sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla Mehmet ve Şerife Arı'yı kurtardı.


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