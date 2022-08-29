Afyon’dan İzmir’e Zafer Yürüyüşü: 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da olacaklar
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü üçüncü gününde tüm coşkusuyla sürüyor. 15 kilometrelik Çiğiltepe, Kırka, Akçaşar parkurunu aşarak Afyon etabının son noktası Yıldırım Kemal köyüne ulaşan kafile, yarın sabah Dumlupınar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak.
Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde ulusun bağımsızlık simgesi olan Afyon Kocatepe’den İzmir’e doğru yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi kafilesi, kurtuluş destanının tanığı topraklarda tarihi yolculuğunu sürdürüyor. Zafer yürüyüşünün üçüncü gününde 15 kilometrelik Çiğiltepe, Kırka, Akçaşar parkurunu aşarak Afyon etabının son noktası Yıldırım Kemal köyüne ulaşan kafile, bugün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe’ye ulaşacak. Kafile yarın sabah ise Dumlupınar’da düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılacak.
KARAKILÇIK TOHUMU DAĞITILDI
28 Ağustos’ta sabah saatlerinde Kırka’dan uğurlanan Zafer Yürüyüşü kafilesi, Kırkalı köylülere bolluk ve bereketin simgesi ata buğdayı karakılçık tohumu dağıttı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Dumlupınar Meydan Muharebesi öncesinde birinci ordu merkezinin kurulduğu Akçaşar köyünü de ziyaret eden kafileyi, köy girişinde Akçaşarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, çocuklar ve köylüler alkışlarla karşıladı. Yürüyüşçülere köy ayranı, katmer ve meyve ikram edildi. Köy evlerine Türk bayrağı ve nutuk dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunu Akçaşarlı köylülerle yaşadı.
ÇOCUKLARA NUTUK VE HİKAYE KİTAPLARI DAĞITILDI
Yürüyüş kafilesi 27 Ağustos 1922’de henüz 24 yaşındayken şehit düşen İzmirli Teğmen Kemal ile silah arkadaşlarının anısına yapılan şehitlikte düzenlenen resmi törenlere de katıldı. Anma programı sonrası köyde ikram sofrası kuruldu, çocuklara nutuk, hikâye kitapları ve oyuncak hediye edildi.
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU DA KATILMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Ağustos’ta tarihi yürüyüşün meşalesini yakarak yürüyüşü Afyon Dereçine’den başlatmıştı. Yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabına ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün son durağı, 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek İzmir’in kurtuluş törenleri olacak.
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