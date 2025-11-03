Afyonkarahisar'da acı olay: Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kazada öldü

Kaza, önceki gün saat 02.00 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
A.D. (55) yönetimindeki TIR ile Altay Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Altay Aktaş, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. TIR şoförü A.D. gözaltına alındı.
İZNE GELMİŞ
Mardin'de görevli Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın memleketine izne geldiği öğrenildi.
Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Vefat eden gencimiz Akkonak nüfusuna kayıtlı. Mardin 70. Mekanize Tugayı'nda görevli sözleşmeli er. Akkonak köyünde askeri törenle uğurlanacak" dedi.