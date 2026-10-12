Afyonkarahisar'da çatıda çalışırken elektrik akımına kapıldılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Olay, 10 Ekim akşamı İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sine (35) ile M.K., bir evin çatısında çalıştıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Sine, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan M.K.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Mehmet Sine'nin cenazesi, Döğer beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayda elektrik akımına kapılmaya yol açan neden henüz belirlenemedi.