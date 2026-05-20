Afyonkarahisar’da feci kaza: Kafa kafaya çarpışan iki TIR alev alev yandı!

Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev alan 2 TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Çay- Dinar kara yolunun Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları tespit edilemeyen T.Ç. ve K.İ. idaresindeki demir ve mermer yüklü 2 TIR kafa kafaya çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.



İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye alevlere müdahale etti. T.Ç. ve K.İ., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yaralılar, buradan da AFSÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında ciddi derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen T.Ç. ve K.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Hurdaya dönen TIR'lar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.