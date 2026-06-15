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Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

15.06.2026 17:30:00
Güncellenme:
DHA
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Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
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Afyonkarahisar- Emirdağ yolunun Kuruca kavşağında saat 13.00 sıralarında E.H. (35) idaresindeki DU EH 6606 plakalı otomobil ile Y.P. (54) idaresindeki 03 HF 199 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü E.H. ile beraberindeki O.D. (57), S.D. (58), B.D. (29), diğer aracın sürücüsü Y.P. ve yanındaki S.P. (41) ile M.Y. (58) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Emirdağ ve Bolvadin'deki hastanelere sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılardan Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan E.H. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. O.D. ve B.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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