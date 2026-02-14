Cumhuriyet Gazetesi Logo
Afyonkarahisar'daki dev çukur tedirginlik yarattı... Yol kapatıldı!

14.02.2026 12:22:00
DHA
Sandıklı ilçesinde Hüdai kaplıcaları ile Örenkaya köyü arasında bulunan bölgede yağmur sonrası çukur oluşurken, yol ulaşıma kapatıldı.

İlçede aralıklar halinde yaklaşık bir haftadır yağmur etkili oldu. Önceki gün şiddetini artıran yağış nedeniyle Hüdai kaplıcaları ile Örenkaya köyü arasında bulunan, kenarından Hamam Çayı'nın aktığı yolda çukur oluştu.

Yolun bitişiğinde 4 metre derinliğinde 25 metre genişliğinde göçükler sonucu oluşan çukur genişledi.

Yurttaşların haber vermesi sonucu bölgede inceleme yapan Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri olası kazalara karşı yolu trafiğe kapattı.

"20 YIL ÖNCEDE BÖYLE OLMUŞTU"

Bölge halkından 52 yaşındaki Muhammet Uysal, şunları kaydetti:

"Burada 20 yıl önce de bu şekilde obruk oluşmuştu, kapatmışlardı. Tabii ki şiddetli yağmurların ve yer altı sularının çekilmesiyle obruk oluşuyor. Dün yine aynısı oldu. Dün göçtü burası. Kaplıca Çayı deniyor buraya. 3,5- 4 metre derinliğinde 25 metre çapında olduğu tahmin ediliyor. Daha da göçmeye devam ediyor. 2006 yılında da biz burada obruğun oluştuğunu görmüş ve geri dönmüştük. O zaman iyi ki geri dönmüştük. 5 dakika sonra yol da çökmüştü. O zaman çok kar yağmıştı. Yağmur ve kar etkilemişti. Bu yol kaplıca ile Örenkaya köyü arasında. Devlet Su İşleri geldi tespit yaptı. Sonra yol trafiğe kapandı."

