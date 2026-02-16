Afyonkarahisar merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 6 tutuklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 12:07:00
DHA
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü tarafından 'IŞİD silahlı terör örgütü' içerisinde üst düzey yönetici olarak silahlı faaliyet yürüten, Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranması bulunan ve ele geçirilen dokümanlarda isimi geçen şüphelilerin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

6 TUTUKLAMA

Afyonkarahisar merkezli Ankara, Kırşehir ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1'i adli kontrolle bırakıldı.

