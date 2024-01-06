Afyonkarahisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da otomobilde 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 5'i çocuk 10 kişiyi yakaladı.
Bazı düzensiz göçmenler, otomobilin bagaj kısmından çıktı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sürücü İ.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- Marmara için tarih verildi!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- ORC'den çok konuşulacak 'İstanbul' anketi
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- Soruşturma tamamlandı!
- Mossad casuslarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı