Afyonkarahisar’da ahşap restoranda yangın: Panik ve korku kameralara yansıdı
Afyonkarahisar’da ısıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi etkilendi. Restorandaki panik ve korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Afyonkarahisar’da temizlik işçisi Hanım Çakır’ın (41) hayatını kaybettiği ve 17 kişinin dumandan etkilendiği ahşap restoran yangını, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, içeridekilerin alevlerden kaçarken yaşadığı panik ve korku anları dikkat çekti.
YANGININ İLK ANLARI KAMERADA
Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla başlayan yangın, kısa sürede tüm restoranı sardı. Yangın sırasında içeride bulunanlar, tavandan dökülen yanan ahşapların arasından çıkmaya çalıştı. Görüntülerde, "Çık, çık! Dükkanı boşaltın, itfaiyeyi arayın!" sesleri duyuldu.
YANGIN SÖNDÜRME ÇABASI
Kameralara yansıyan görüntülerde bazı kişiler yangını söndürmeye çalışırken, bazıları park halindeki araçları uzaklaştırmaya uğraştı. Kapanan kapıyı açmak için alevlerin arasına girenlerin çabası ve çevredekilerin hortumla su sıkarak alevlerin yayılmasını önlemeye çalışması görüntülendi.
OLAYDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında 18 kişi alev ve dumandan etkilenirken, temizlik işçisi Hanım Çakır yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi ısıtıcının perdeyi tutuşturması olarak belirlendi.
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