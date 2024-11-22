Afyonkarahisar’da ahşap restoranda yangın: Panik ve korku kameralara yansıdı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:45

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:45

Afyonkarahisar’da temizlik işçisi Hanım Çakır’ın (41) hayatını kaybettiği ve 17 kişinin dumandan etkilendiği ahşap restoran yangını, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, içeridekilerin alevlerden kaçarken yaşadığı panik ve korku anları dikkat çekti.

YANGININ İLK ANLARI KAMERADA

Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla başlayan yangın, kısa sürede tüm restoranı sardı. Yangın sırasında içeride bulunanlar, tavandan dökülen yanan ahşapların arasından çıkmaya çalıştı. Görüntülerde, "Çık, çık! Dükkanı boşaltın, itfaiyeyi arayın!" sesleri duyuldu.

YANGIN SÖNDÜRME ÇABASI

Kameralara yansıyan görüntülerde bazı kişiler yangını söndürmeye çalışırken, bazıları park halindeki araçları uzaklaştırmaya uğraştı. Kapanan kapıyı açmak için alevlerin arasına girenlerin çabası ve çevredekilerin hortumla su sıkarak alevlerin yayılmasını önlemeye çalışması görüntülendi.

OLAYDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 18 kişi alev ve dumandan etkilenirken, temizlik işçisi Hanım Çakır yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi ısıtıcının perdeyi tutuşturması olarak belirlendi.