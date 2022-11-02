Afyonkarahisar'da bulunmuştu: Yanmış otomobildeki 2 cesetle ilgili 3 gözaltı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen tanınmaz haldeki cesetlere ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, dün sabah yol kenarında yanmış bir otomobil gördü. Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta 2 kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı. İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.
Tanınmaz cesetlerin Gürsel Coşkun ile hayvanlık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesetlerin yanında ayrıca Coşkun ile Tezcan'a ait olabileceği tahmin edilen cep telefonları bulundu. Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.
HTS KAYITLARI İNCELENDİ
Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Gürsel Coşkun ile Ramazan Tezcan'ın cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceledi. Coşkun ve Tezcan'ın, en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C., İ.C. ve B.İ. ile görüştükleri tespit edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bu arada, cesetlerin tamamen yandığı, geriye sadece kemik parçalarının kaldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı