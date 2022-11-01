Afyonkarahisar'da dehşet: Yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

01 Kasım 2022 Salı, 15:17

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, bu sabah saatlerinde meradaki ahırlarına giderken, yol kenarında yanmış otomobille karşılaştı.

Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.

Mikail Coşkun'un ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak cesetler üzerinde, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı.

SİLAHLA VURUP YAKMIŞLAR

Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti

TELEFONLARI DA YAKILMIŞ

Tanınmaz haldeki Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirilen cesetlerin yanında ise yine bu kişilerin olduğu üzerinde bulunan cep telefonlarının da yakıldığı öğrenildi.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.