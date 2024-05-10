Afyonkarahisar'da cinayet: Patronunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar’da bir çiftçi yanında çalışan çobanın saldırısı sonrası boğazından bıçaklanarak öldürülürken, olayda sonra kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık arazide yaptığı arama çalışmasıyla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 16:23
Afyonkarahisar'da cinayet: Patronunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
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Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen şahısla iş konusunda tartıştı.

Akşit traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahısın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi. Bu sırada aile üyeleri 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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