Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 2'si bebek, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı ve hurdaya döndüğü kazada ikisi bebek 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 2'si bebek, 5 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:17

Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında, Z.A., idaresindeki 55 RP 432 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden N.A.’nın kullandığı 20 FR 835 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde bulunan G.A., M.A., E.A., P.A. (1) ve D.A.A. (2) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #afyonkarahisar

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