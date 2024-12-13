AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem!

AFAD, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 12.51 kilometre derinliğinde bir yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 08:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde saat 07.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 12.51 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #afyonkarahisar #deprem #büyüklük

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 'Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek'

Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 'Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek'
Son dakika deprem... Çanakkale'de korkutan deprem... Çevre illerde de hissedildi!

Son dakika deprem... Çanakkale'de korkutan deprem... Çevre illerde de hissedildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler