AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem!
AFAD, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 12.51 kilometre derinliğinde bir yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde saat 07.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 12.51 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sultandağı (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-12-13
Saat:07:35:02 TSİ
Enlem:38.69639 N
Boylam:31.47139 E
Derinlik:12.51 km
Detay:https://t.co/SdUsbvanZA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #afyonkarahisar #deprem #büyüklük
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