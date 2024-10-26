Afyonkarahisar'da gıda sahtekarlığı: 75 TL'ye mal ettiği sucuğu 250 TL'ye sattı

Afyonkarahisar’da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir şahsın 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL’ye sattığı bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytinyağı elde ettiği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da gıda sahtekarlığı: 75 TL'ye mal ettiği sucuğu 250 TL'ye sattı
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İHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 10:51

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'den, sosyal medya hesapları üzerinden sattığı belirlendi.

Operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu tespit edildi.

Ardından şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların olduğu bildirildi.


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