Afyonkarahisar'da korkunç kaza: Jandarma astsubay kıdemli çavuş şehit oldu

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 07:08
Afyonkarahisar'da korkunç kaza: Jandarma astsubay kıdemli çavuş şehit oldu
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N.Ö (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır, Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halindeyken yolun sağına devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya, emniyet tedbiri aldığı sırada, M.G (39) yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet daha sonra devrilen tıra çarparak durdu.

Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Mustafa Tatlı, N.Ö ve M.G yaralandı.

KURTARILAMADI

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 


afyonkarahisar Jandarma

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