Afyonkarahisar’da litrelerce sahte alkol ele geçirildi!

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ilçesinde yaptığı operasyonda litrelerce farklı türlerde sahte alkol ele geçirdi.

Afyonkarahisar’da litrelerce sahte alkol ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:03

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde A.B. adlı şahsın ikametinde, sahte alkol üretip sattığı yönünde bilgi elde etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı kapsamında şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada; 107 litre sahte kaçak şarap, 16 litre sahte kaçak viski, 5 litre sahte kaçak rakı, 3 adet alkol yapım kiti, 1 adet kurusıkı tabanca, sahte kaçak alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #afyonkarahisar #Alkol #kaçak #sahte

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