Yılbaşı öncesi İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: Tam 300 litre ele geçirildi...

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi bir eve sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda yaklaşık 300 litre satışa hazır halde şişelenmiş sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: Tam 300 litre ele geçirildi...
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:30

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi denetimleri artırdı. İlçede bir evde sahte içki hazırlandığı ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Adrese düzenlenen operasyonda farklı markalara ait olan 300 litre şişelenmiş ve satışa hazır sahte içki, 100 litre etil alkol ve çok sayıda boş şişe ile bandrol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli S.B. ve I.M., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B. ve I.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Zeytinburnu

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