Afyonkarahisar'da orman yangını

Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da orman yangını
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DHA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 17:51

Afyonlkarahisar Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü yakınlarında Ambarderesi mevkisindeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale için bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Hocalar Belediyesi itfaiye araçları yönlendirildi. Hava desteğinin yanı sıra çevre ilçelerden de bölgeye takviye ekip talebinde bulunulduğu öğrenildi. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 



Etiketler: #Yangın #Orman
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