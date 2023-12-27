Afyonkarahisar’da 'sahte alkol' operasyonu: 1 kişi yakalandı
Afyonkarahisar’da yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmek isteyen şahıslar polis tarafından yakalandı.
Kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi genel sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde operasyon yaptı.
Operasyonda bir eve yapılan baskında yapılan aramalarda 27 adet gümrük kaçağı viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Olayın ardından S.Ç., isimli şahıs gözaltına alındı.
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