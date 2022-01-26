Afyonkarahisar'da su samuru şaşkınlığı
Afyonkarahisar'da Akarçay'da yüzen su samuru, görenleri şaşırttı. Vali Gökmen Çiçek, su samurunun fotoğrafını "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Akarçay'a nerden geldi acaba" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.
Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte Akarçay'a giren su samuru, görüntülendi.
Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Vali Çiçek paylaşımında, "Gizemli şehir diyoruz, gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler, Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nerden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem" yorumunda bulundu.
Belediye Başkanı Zeybek ise paylaşımında "Biz bu şehre boşuna 'Gizemli Şehir Afyon' demiyoruz. Akarçay'da su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Rus tenisçiden tarihi geri dönüş
- Flake resmen görevde
- Meteoroloji müdürü uyardı: Antalya'da çığ riski!
- İtalyan temsilcisi gelemedi! Karşılaşma ertelendi
- Kadın Meclisleri'nden Mola ve Sarıkaya'ya destek
- Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti!
- Afyon'u şaşırtan su samuru
- İYİ Parti'den İmamoğlu açıklaması
- Kar aniden bastırdı! Kaş - Demre yolunda mahsur kaldılar
- Altay'da Mert Nobre depremi