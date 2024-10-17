Afyonkarahisar'da TIR, traktöre çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da TIR'ın traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da TIR, traktöre çarptı: 1 ölü
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:42

Z.K. (65) idaresindeki 07 GRE 93 plakalı TIR, Karahisar Tüneli mevkisinde M.Ö'nün (31) kullandığı 03 AEB 772 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü M.Ö. ile beraberindeki H.Ö (23) ve H.S.Ö. (1) Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

M.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #afyonkarahisar #TIR #kaza

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