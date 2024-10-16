Kocaeli'nde feci kaza... Otomobil kaldırıma çıktı: Yaralılar var!

Başiskele ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkması sonucunda meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kocaeli'nde feci kaza... Otomobil kaldırıma çıktı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:54

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Körfez Mahallesi D-100 Karayolu İzmit istikametinde bir kaza meydana geldi.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DRG 545 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü, eşi ve çiftin bebeği yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehir hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.


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