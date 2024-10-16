Osmaniye'de kaza... Önce otomobile, sonra yayalara çarptı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:59

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. idaresindeki 46 AGB 059 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada Zehra T. yönetimindeki 31 AFB 745 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda bulunan yayalar Gülsüm Y. ve Şeriban M.'ye çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada motosiklet sürücüsü Zehra T. ve kaldırımda bekleyen Gülsüm Y. ile Şeriban M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından motosiklet otoparka kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.