Afyonkarahisar'da turist kafilesi taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı
Afyonkarahisar'da turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.
KDinar ilçesi yakınlarında içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazaya ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!