Afyonkarahisar'da turist kafilesi taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:15

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:15

KDinar ilçesi yakınlarında içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazaya ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.