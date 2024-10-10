EuroLeague'de ikide iki yaptı: Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 83-78 mağlup etti.
THY EuroLeague ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, maç içerisinde 15 sayı geriye düşerken, özellikle son bölümde farkı azalttığı ve eşitliği de yakaladı ancak Anadolu Efes'in bu performansı Fenerbahçe karşısında geri dönüşe yetmedi.
Fenerbahçe, bu galibiyetle EuroLeague'de yeni sezonda ikide iki yaptı.
GERGİNLİK VE İHRAÇ!
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçın üçüncü çeyreğinde Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası iki oyuncu da ihraç edildi.
Etiketler: #fenerbahçe beko #anadolu efes #thy euroleague
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