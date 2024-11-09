Afyonkarahisar'daki cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.11.2024 - 13:39

Güncelleme: 09.11.2024 - 13:39

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında 5 Kasım gecesi meydana gelen olayda, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya yol kenarından tüfekle ateş açıldı.

Başından vurulan Sadettin Alıcı'nın kullandığı minibüs, yol kenarına girerek durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı,kurtarılamadı.

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Sadettin Alıcı'nın husumetlisi olduğu belirlenen Çepni köyünde oturan Tevfik Emren'i, gözaltına alındı. Tevfik Emren jandarmadaki ilk ifadesinde, yaklaşık 27 yıl önce babası Muammer Emren'i öldüren Sadettin Alıcı'nın olay günü bir cenaze dolayısıyla köye geldiğini ve kendisine silah göstererek tehdit ettiğini öne sürdü.

Korkutmak amacıyla Sadettin Alıcı'nın aracına doğru tüfekle ateş ettiğini söyleyen Tevfik Emren, öldürme kastı olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Emren, tutuklandı.

10 YIL YATIP, CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayla ilgili geçmişte yaşanan husumetin detayları da ortaya çıktı. Sadettin Alıcı ile kendisini öldüren Tevfik Emren'in babası Muammer Emren'in Çepni köyünde komşu oldukları ve evlerinin arasındaki boş arazi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

İki komşu arasındaki arazi tartışmasının büyümesi ile Sadettin Alıcı'nın 27 Ağustos 1997 tarihinde Muammer Emren'i tüfekle vurarak öldürdüğü belirtildi.

Sadettin Alıcı'nın Muammer Emren'i öldürmekten cezaevine girdiği, yaklaşık 10 yıl yattıktan sonra çıktığı öğrenildi. Çepni köyüne yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyüne yerleşen Sadettin Alıcı'nın hayvancılık yapmaya başladığı, kendisini öldüren Tevfik Emren'in ise Çepni köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, evli, 3 kızı ve 1 oğlu olduğu kaydedildi.

Diğer yandan Tevfik Emren'in öldürülen babası Muammer Emren'in mezarı başında çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.