Afyonkarahisar'daki kaza yasa boğdu: Gözyaşları ile izlediler
Afyonkarahisar’da taşımalı eğitimdeki ortaokul öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin kaza yapması sonucu ölen ve yaralanan çocukların okulunda eğitim devam ederken, öğretmen ve öğrenciler ise yasa boğuldu.
İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.
Kazadan kurtuldu, haber verdi
Kaza sonrası araçta bulunan öğrencilerden birinin kendi imkanlarıyla köye ulaşarak ihbarda bulunduğu, bu öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü Adalettin Şen'in (53) ise jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
Enkaz kaldırma çalışmalarını endişeli gözler ile izlediler
Çocukların eğitim gördüğü Anayurt Ortaokulu’nda eğitim ve öğretim devam ederken, öğretmen ve öğrenciler ise deyim yerindeyse yasa büründü. Olayın ardından acı haberi alan bazı öğretmenler ise olay yerine gitti.
Korkunç kazanın yaşandığı olay mahallinde enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olayda parçalanan minibüsü iki çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında ise köy sakinleri olay yerine gelerek endişeli gözlerle çalışmaları izledi.
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