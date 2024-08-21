Afyonkarahisar’daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka Beldesi’nde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişnini gözaltına alındığı açıklanırken yangının izmarit atığından dolayı çıktığı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yangının söndürülmesi için 8 helikopter ve 3 uçakla havadan destek sağlandığını ifade etti.
Yiğitbaşı, yerden ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 14 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi.
Yiğitbaşı, 200 personel ve 19 gönüllüyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının, soğutma çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı.
Yangının sigara izmaritinden çıktığını değerlendirdiklerini belirten Vali Yiğitbaşı, "Bir kişi gözaltında. Savcılık kanalıyla ifadesi alınarak soruşturması oradan yürütülecek" bilgisini paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘İlçe komutanı, tuğgeneralden hamile kaldı’ iddiası
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- Amatör müzisyen Kadıköy'deki evinde öldürüldü
- Suavi’den ilk açıklama geldi!
- Konuşmakla mı tehdit etti?
- Uzman olmadan koltuğu kaptı
- İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!