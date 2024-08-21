Yangınlardan etkilenen ağaçlar tedavi edilecek

Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:29

Güncelleme: 21.08.2024 - 12:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı’nda çıkan, Bayraklı ile Karşıyaka’yı etkileyen orman yangınından etkilenen ağaçları ayağa kaldırmak için çalışma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yangın sonrası saha gezisinde verdiği talimatla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) iş birliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli 200 dönümlük Örnekköy, Sancaklı ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki 15 bin ağacı yeniden canlandıracak. Ağaçların ihtiyacı doğrultusunda sulama, güçlendirme ve budama yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Karşıyaka Belediyesi’ne tahsisli Kent ve Mutluluk ormanlarındaki yangından etkilenen ağaçların yaşaması için de çalışmalara başladı.

DOĞRU PLANLAMA ORMANLARIN HAYATINI KURTARDI

Yangının ardından sahada hızlıca etüt çalışmaları yapılarak ağaçlardaki yaşam belirtisi incelendi. Mevcut ağaçlandırma sahalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ot temizliğini zamanında yapmış olması ve yollarının bakımının tamamlanmış olması nedeniyle yangının tepe yangınına dönüşmeden örtü yangını olarak kaldığı tespit edildi. Yine çalışmalarda ormanlık alanda yangına maruz kalan fıstıkçamı gibi ağaçların kambiyum dokusunun yeşil olduğu, iletim demetlerinde renk değişimi olmadığı tespit edildi. Park ve Bahçeler Dairesi ile İZPA tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 15 bin ağacın ihtiyacı doğrultusunda sulama, güçlendirme, budama gibi çalışmalar başlatıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal, “Bizim yangın alanlarında 3 ağaçlandırma bölgemiz var. Yaklaşık 200 bin metrekare ve 15 bine yakın ağacımız mevcut. Bunlarla ilgili çalışmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ile yaptığımız görüşmelerin ardından acil olarak başlatmış bulunmaktayız. Bizim alanımızda açılan bakım yolları sayesinde zararlarımız bölgeye göre en az seviyede. Bu nedenle ağaç çanaklarının oluşturulması ve güçlenmesi için bir sulama işlemi başlattık. Vejetasyon dönemlerinde de kök güçlendiriciler vererek ağaçlarımızın daha iyi bir hale gelmesi için çalışmalarımızı planlamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

İZPA REHBERLİĞİNDE BAKIM VE HASAR TESPİT ATÖLYELERİ KURULACAK

Müge Deniz Bal, “Bu bölgede hem Orman Bölge Müdürlüğü’müzün tahsis alanında olan ormanlar var hem İzmir Büyükşehir Belediye’mizin tahsis sınırları içinde olan alanlar var. Ayrıca ilçe belediyelerimizin de yanan ormanları mevcut. Onları da başkanımızla gezdik. Karşıyaka Belediyemizin Mutluluk Ormanı’nda bir planlama yaptık. Bakım ve hasar tespit atölyeleri kuracağız, gönüllülük esası da olacak bu çalışmalarımızda. Yangından etkilenen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerine tahsisli ağaçlandırma sahalarında iyileştirme çalışmasını ivedi olarak başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“EL BİRLİĞİYLE BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Bal, “Ormanlardaki iyileştirmenin yanı sıra belediyemizin tüm birimleriyle köylere, evlere, üreticilere desteklerimiz sürüyor. Cemil Başkanımızın önderliğinde, el birliğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah burayı kısa sürede ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Ekipler, kurtarma çalışmaları kapsamında, Örnekköy’deki fıstık çamlarının yanan kısımları fidanlardan uzaklaştırılacak. Kesilen yerlere mantar ve böcekler tarafından meydana gelecek patolojik reaksiyonlara karşı aşı macunu sürülecek. Ayrıca vejetasyon mevsimi sonuna doğru kök güçlendiriciler verilerek fidanların kışı rahat atlatması ve ilkbaharda güçlü ibrelerin oluşması sağlanacak. Çalı grubu bitkilerde ise genellikle vejetatif üreme yaptığından diplerinden kesilerek ilkbaharda yeniden sürmeleri sağlanacak. Sancaklı alanındaki dut, akasya ağaçları ve çalıların sulama işlemine hızla başlandı. Bayraklı Allurca sahasının ağaçlandırılması için ise çalışmalar planlama doğrultusunda başlatılacak.

YENİ AĞAÇLANDIRMA SAHALARI İÇİN YER ARAYIŞI BAŞLADI

Mevcut alanların yaşatılma çalışmasının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatı doğrultusunda bölgede yeni ağaçlandırma sahaları oluşturmak için yer arayışı ve tahsis süreçlerine yönelik çalışmalar başlatıldı. Yangın alanlarının hızla eski haline dönebilmesi için tahsisi yapılacak ağaçlandırma alanlarında bölgenin coğrafyasına uygun ağaçların dikimi ve korunması sağlanacak.