Ağabey yerine kardeş: AKP'nin yemek ihalesi oyunu

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Ülkenin dört bir yanındaki öğrenci yurtlarından gıda zehirlenmesi haberleri gelirken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “kaliteli, güvenli gıda sunumu yapıldığını” savundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun zehirlenme vakalarını gündeme getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sorulara verdiği yazılı yanıtta, “Bakanlık yurtlarımızda barınan öğrencilere ulusal ve uluslararası gıda mevzuatına uygun, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayıcı çeşitlilik ve miktarda, kaliteli, besin değeri yüksek ve güvenli gıda sunumu sağlanmaktadır” dedi. Lokanta ve kantinlerin sürekli denetlendiğini kaydeden Bak, “Tekirdağ’daki zehirlenme olayı sonrası ilgili firmanın sözleşmesi feshedilmiş sonrasında işletici seçimine çıkılarak en yüksek puanı alan işletici adayı ile sözleşme imzalanmıştır. Yurtlarımızda lokanta-kantin işletici seçimleri tarafsız yapılmaktadır” diye konuştu.

CHP’li Aygun ise Tekirdağ’daki yurtta zehirlenmeye neden olan şirketin isim değiştirerek tekrar yemek ihaleleri aldığına dikkat çekti. Aygun, “Abisi yerine kardeşi şirket kurup ihaleye giriyor, yine aynı isimler almış oluyor” ifadelerini kullandı.

Son üç günde yaşanan zehirlenme vakalarını anımsatan Aygun, “Yandaş ve hijyen kurallara dikkat etmeyen firmalara verilen ihaleler, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atıyor. Asansörler düşüyor. Asansör denetimleri yetkin firmalara verilmediği için sorun çözülmüyor” dedi.