Ağabeyi ile aynı gün öldü: İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
Ulusoy Denizcilik ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi gören Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, dün yaşamını yitirdi.
Ulusoy'un cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.
AĞABEYİ İLE AYNI GÜN ÖLDÜ
Yılmaz Ulusoy, ağabeyi Saffet Ulusoy gibi 23 Şubat'ta yaşamını yitirdi.
Samsun Spor'dan yapılan açıklamada, "1968-1971 yılları arasında kulübümüzün başkanlık görevini üstlenen Yılmaz Ulusoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, bugün öğle namazının ardından İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacaktır" denildi.
1968-1971 yılları arasında kulübümüzün başkanlık görevini üstlenen Yılmaz Ulusoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Reeder Samsunspor ???? (@Samsunspor) February 24, 2025
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, bugün öğle namazının ardından İstanbul Levent’teki… pic.twitter.com/pPmi9exOtQ
YILMAZ ULUSOY KİMDİR?
1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı. 2008 yılında buradan ayrılarak kendi şirketi olan Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği gibi görevlerde bulundu.
Ulusoy, 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü’nün başkanlığını yaptı. Ulusoy, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde "İş Dünyası Onur Ödülü"nü almıştı. Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi.
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