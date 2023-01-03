Ağabeyini öldürmüştü... Üniversiteli Gülçin'in ifadesi ortaya çıktı: 'Kendimi korumak için bıçak aldım'
Aydın'da, tartıştığı ağabeyi Onur Uçan'ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Gülçin Uçan'ın (21), Emniyet'teki ifadesinde, "Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım öldürmek değildi" dediği ortaya çıktı.
Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evde, pazar günü saat 02.30 sıralarında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Gülçin Uçan'ı, 31 Aralık'ta, Ankara'da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ile gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
İddiaya göre, yılbaşı gecesi aile üyeleri ile Gülçin Uçan arasında, eski sevgilisi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gülçin Uçan, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.
TUTUKLANDI
Onur Uçan hayatını kaybetti, Gülçin Uçan da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Gülçin Uçan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyet'teki ifadesi ortaya çıkan Gülçin Uçan'ın, "Ağabeyim ile eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Onunla görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.
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