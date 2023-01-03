Kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler arttı: 2022 yılına ait çarpıcı rapor

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin 1 yıllık verilerini yayımladı.

Verilere göre, 2022 yılında 334 kadın öldürüldü, 245 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 23 kadın öldürüldüğü anda fail hakkında tedbir kararları olmasına karşın korunmadı. 2022 yılında katledilen kadınların sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2021 yılında 280 kadın öldürülmüştü, 217 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz bir şekilde imza çekildi. Ardından 6284 sayılı yasaya uygulayanlar da kadınların hakkıyla ilgili kararları ivedilikle vermemeye başladı. 2022 verilerinde görüyoruz ki öldürülen kadınların yüzde 7’si tedbir kararı varken öldürülmüş. Öldürüldüğünde tedbir kararı olan kadınların yüzde 50’sinin boşanma aşamasında olduğunu biliyoruz” dedi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Dönem Sözcüsü avukat Birsen Baş Topaloğlu ise, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, kadın hakları aleyhine söylemler ve cezasızlık algısı kadınların şiddet failleri tarafından “öldürülebilir” olarak görülmesine yol açmıştır” dedi.