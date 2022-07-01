Ağabeyinin kazara vurduğu Emirhan, toprağa verildi

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:16

Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, 30 Haziran Perşembe günü saat 09.00 sıralarında, iddiaya göre, T.A. ile kardeşi Emirhan A., babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı.

KURTARILAMADI

Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesi üzerine odaya giren aile bireyleri Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Emirhan A.'nın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Köklük Merkez Camisi'ne getirilen Emirhan A. için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Emirhan A.’nın cenazesi, namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan T.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.