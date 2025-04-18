Ağaç kesimine direnirken öldürülmüştü... Reşit Kibar davası ertelendi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:02

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:43

Artvin Cankurtaran’da orman parkı projesi için yapılacak ağaç kesimini engellemeye çalışırken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Reşit Kibar cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün Artvin Adliyesi’nde başladı.

Davanın ilk duruşmasına çok sayıda doğa ve yaşam savunucusu ve yurttaşın yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da takip etti.

Duruşma salonunun 50 kişilik olması nedeniyle avukatlar duruşmanın daha büyük bir salona alınmasını talep etti. Mahkemenin daha büyük bir salon talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine, avukatlar davanın ertelenmesi talebinde bulundu.

DAVA 30 MAYIS'A ERTELENDİ

Reşit Kibar cinayetine ilişkin dava, ilk duruşmada salonun teknik yetersizliği sebebiyle 30 Mayıs tarihine ertelendi.

"ADALETLİ BİR SONUÇ ALABİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Duruşma öncesinde Adliye binası önünde açıklama yapan Artvin Halkevleri Başkanı Uğur Karakuş, şunları kaydetti:

"Çevre mücadelesine destek vererek bugün buraya gelen ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. 3 Eylül günü Reşit Kibar arkadaşımızı katledenlerin bugün ilk duruşması yapılacak. Aylardır adaletli bir sonuç alabilmek için mücadele ediyoruz. Bugün de geç kalmış olsa da ilk yargılama yapılacak. Salonumuz maalesef küçük 50 kişilik bir salon, biz burada bekliyor olacağız."