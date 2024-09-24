Ağaç kesimine direnirken ateş açılmıştı: Reşit Kibar'ın ölümüyle ilgili yeni gözaltılar

Yayınlanma: 24.09.2024 - 08:45

Güncelleme: 24.09.2024 - 08:45

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybeden doğa savunucusu Reşit Kibar’ın ölümünün ardından, Borçka jandarması yeni gözaltılar gerçekleştirdi. Çifteköprü köyünden Yasin Topal ve Ömürcan Topal’ın da gözaltına alındı.

Kibar'ın ölümü sonrasında 6 Eylül'de Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar gözaltına alındı. Dursun Ali Koyuncu tutuklandı, Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar serbest kaldı. Akyüz ve Kibar, savcılığın itirazı sonrasında mahkemece tutuklanarak Artvin Cezavi'ne gönderildi.

Tutukluluk hallerine yapılan itiraz, mahkemece reddedilirken Dursun Ali Koyuncu, 20 Eylül'de gerekçe gösterilmeksizin Kars Cezavi'ne nakledildi.

YENİ GÖZALTILAR

ANKA'nın haberine göre Borçka jandarması, dün akşam saatlerinde Çifteköprü köyünden Yasin Topal ve Ömürcan Topal'ın da gözaltına alındığı bildirdi. Borçka Jandarma Komutanlığı'na götürülen Yasin Topal ve Ömürcan Topal'ın yarın ifadeleri alınacağı bildirilirken, gözaltılara dair başka dair bir açıklama yapılmadı.

