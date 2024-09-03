Ağaç kesimini engellemek isterken öldürüldü: Hopa’da halk sokağa döküldü
Artvin'de ağaçların kesilmesini engellemeye çalışırken köylülerin üzerine ateş açılmasıyla hayatını kaybeden Reşit Kibar için halk sokağa döküldü.
Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesine karşı ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı.
Köylülerin alanda nöbet tuttuğu esnada iş makinelerini alana sokmak isteyenler, köylülerin üzerine silahla ateş açtı.
Saldırıda köylülerden Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı.
Artvin'in Cankurtaran bölgesinde ağaçların kesilmesini engellemeye çalışırken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için Hopa halkı sokağa indi.
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