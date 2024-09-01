Artvin'de şiddetli yağış felaketi: Sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi
Artvin'de gece etkili olan şiddetli yağış merkeze bağlı Yukarı ve Aşağı Maden köylerinde sele neden oldu.
Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yukarı ve Aşağı Maden Köyü'nde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Taşan dereler köy yolunu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Orhan Erdem'e ait park halindeki 34 CDP 736 plakalı otomobil, taşan dere nedeniyle sele kapılarak 200 metre sürüklendi. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri ise kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.
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