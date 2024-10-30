Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas karayolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.
Kazada, Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Muhammet Sütlüer (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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